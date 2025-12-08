｢寝ていてほしい｣夜中の家事を張り切った53歳パパが､妻のひと言で気付いた盲点

幡生祐介（はたぶ・ゆうすけ）さんは札幌生まれ、札幌育ちの53歳。親の転勤により一度愛知県へ転校したが、その後再び札幌に戻り、大学は小樽、就職先は全国転勤の会社を選んだが初任地は帯広だった。

今から10年前、仕事を通じて知り合った11歳年下の妻と結婚し、7年前に長男、3年前には長女が生まれた。幡生さんは現在、在宅でフルリモート勤務をしている。一方、妻は市内に通勤するフルタイム正社員。お互い日々協力し合い、育児と家事を分担している。

長男の誕生直後に「産後クライシス」の危機

「でも実は、長男が生まれた直後は妻と意見がすれ違ってしまって。そういう時期が約半年間続きました」

当時、育児に全面協力するべく意気込んでいた幡生さんは、妻の夜中の授乳タイムに合わせて自分も起き、率先して洗濯物を畳んだり食器を片付けたりしていた。

しかし、妻からは、「夜中の授乳の時には静かにしていてほしい。自分が眠い時やしんどい時にこそ育児を代わってほしい。その時にあなたも眠かったらお願いできないじゃない。だから、夜中の授乳の時にはあなたにはしっかり寝ていてほしい」と言われた。

夜中の家事は、幡生さんなりに「何か自分ができることはないだろうか」と考えたうえでの行動だった。

「自分ではすごく協力しているつもりで、妻も喜んでいるだろうと思っていたんです。むしろ、妻の言葉は夫に寝てほしいという思いやりからくる言葉なんだと勘違いして、妻の言葉を聞かずに授乳中の家事を続けていました。それに、僕は『妻が頑張っている時に自分だけ寝ているのは申し訳ない』とさえ思っていた。でも実際には、それは妻が求めていることと全然違っていた」