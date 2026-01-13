地元の旧友と｢東京で運命的に再会｣した結果　『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（第4話）

阿相 クミコ : 脚本家黒麦 はぢめ : 漫画家
2026/01/13 11:00
『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』
『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』©阿相 クミコ・黒麦 はぢめ／集英社

息子が来たら、未来が動き出した――。

TBS系にて1月13日（火）夜10時より、ドラマ「未来のムスコ」が放送開始となります。ドラマ化を記念して話題の原作漫画『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（集英社「ヤンジャン＋」連載）を、ここで一部抜粋してお届けします。

『』
『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（集英社）。書影をクリックすると「ヤンジャン＋」サイトにジャンプします

夢はあるけれど、定職なし・貯金なし・恋人なし——。

そんなアラサー女性の前に、ある日突然「未来の息子」が現れた!? 

信じがたい状況に戸惑いながらも始まる奇妙な同居生活。

はたして“未来の夫＝息子の父親”は誰なのか？

その候補に浮上するのは全くタイプの違う3人で……！

『マルモのおきて』『ワカコ酒』で知られる脚本家・阿相クミコが描く、笑って泣ける“人生リスタート”ストーリー。

仕事も恋も迷える大人にこそ響く、未来を取り戻す物語をぜひご一読ください。

阿相 クミコ 脚本家

脚本家。日本シナリオ作家協会会員。2001年に日本テレビシナリオ登龍門に「戦うプロポーズ」で入選。2014年に31回ATP賞ドラマ部門で優秀賞を受賞。

黒麦 はぢめ 漫画家

漫画家。温かみのあるストーリーを親しみのある絵柄で描くことに定評がある。著作に『ふたりが家族になるまでに』（上下巻）や『合鍵くんと幸せごはん』（1～3巻）など。

