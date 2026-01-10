夫は誰…？｢独身アラサー女性｣の前に"自称･息子の4歳"が現れた結果　『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（第1話）

『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』©阿相 クミコ・黒麦 はぢめ／集英社
息子が来たら、未来が動き出した――。
TBS系にて1月13日（火）夜10時より、ドラマ「未来のムスコ」が放送開始となります。ドラマ化を記念して話題の原作漫画『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（集英社「ヤンジャン＋」連載）を、ここで一部抜粋してお届けします。
『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（集英社）。書影をクリックすると「ヤンジャン＋」サイトにジャンプします
夢はあるけれど、定職なし・貯金なし・恋人なし——。
そんなアラサー女性の前に、ある日突然「未来の息子」が現れた!?
信じがたい状況に戸惑いながらも始まる奇妙な同居生活。
はたして“未来の夫＝息子の父親”は誰なのか？
その候補に浮上するのは全くタイプの違う3人で……！
『マルモのおきて』『ワカコ酒』で知られる脚本家・阿相クミコが描く、笑って泣ける“人生リスタート”ストーリー。
仕事も恋も迷える大人にこそ響く、未来を取り戻す物語をぜひご一読ください。
著者フォローすると、阿相 クミコさん・黒麦 はぢめさんの最新記事をメールでお知らせします。
著者フォロー
フォローした著者の最新記事が公開されると、メールでお知らせします。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。
あそう くみこ / Kumiko Aso
脚本家。日本シナリオ作家協会会員。2001年に日本テレビシナリオ登龍門に「戦うプロポーズ」で入選。2014年に31回ATP賞ドラマ部門で優秀賞を受賞。
著者フォロー
フォローした著者の最新記事が公開されると、メールでお知らせします。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。
くろむぎ はぢめ / Hazime Kuromugi
漫画家。温かみのあるストーリーを親しみのある絵柄で描くことに定評がある。著作に『ふたりが家族になるまでに』（上下巻）や『合鍵くんと幸せごはん』（1～3巻）など。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら