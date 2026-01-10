夫は誰…？｢独身アラサー女性｣の前に"自称･息子の4歳"が現れた結果 『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（第1話）

息子が来たら、未来が動き出した――。

TBS系にて1月13日（火）夜10時より、ドラマ「未来のムスコ」が放送開始となります。ドラマ化を記念して話題の原作漫画『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（集英社「ヤンジャン＋」連載）を、ここで一部抜粋してお届けします。

夢はあるけれど、定職なし・貯金なし・恋人なし——。

そんなアラサー女性の前に、ある日突然「未来の息子」が現れた!?

信じがたい状況に戸惑いながらも始まる奇妙な同居生活。

はたして“未来の夫＝息子の父親”は誰なのか？

その候補に浮上するのは全くタイプの違う3人で……！

『マルモのおきて』『ワカコ酒』で知られる脚本家・阿相クミコが描く、笑って泣ける“人生リスタート”ストーリー。

仕事も恋も迷える大人にこそ響く、未来を取り戻す物語をぜひご一読ください。

