人気急上昇､鉄道YouTuber｢しおねる｣とは何者？　女優の夢あきらめ､ネットの世界に転身して大成功

鉄道YouTuber（ユーチューバー）界に彗星のごとく現れて話題を集めている女性がいる。ハンドルネーム「しおねる」として活躍する彼女は、チャンネル登録者数13万人を超え、動画のコメント欄を見ると「一緒に旅行した気分になれる」「話し方に優しさを感じる」「行動力がすごい」などといったファンからのコメントが目立つ。

鉄道を中心に発信をしている女性ユーチューバーが限られていることや、女性ならではの視点から鉄道旅を優しい語り口で紹介するスタイルが多くの視聴者を惹きつけている。最近では、活躍の場はユーチューブにとどまらず、テレビや雑誌にも広がりを見せている。

自著を出版

「この1年で活躍の場が広がることになりました」――。

しおねるさんは、これまでのYouTube（ユーチューブ）での活動について、こう振り返った。

2023年の12月から本格的な動画投稿を始め、登録者が3万人あまりとなっていた2024年4月に、月刊誌『旅と鉄道』（イカロス出版）から執筆のオファーが来たことが最初の飛躍のきっかけとなった。編集担当者がしおねるさんの動画に興味を持ったといい、2024年8月号に「夏のおすすめ旅」というテーマで、彼女自身が選んだ清涼鉄道旅3選を見開きページで紹介した。「文章を書くのは動画編集とは違う難しさを感じた」とのことだが、何度も書くうちに今では慣れてきたという。