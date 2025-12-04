｢三つ折りスマホ｣ファーウェイに続きサムスンも投入　"折りたたみ競争"で際立つアップルの遅れ

山根 康宏 : 携帯電話研究家・ジャーナリスト
2025/12/04 10:00
ファーウェイに遅れること約1年、ついにサムスンが3つ折りスマホをリリース（筆者撮影）
この記事の画像を見る(5枚)

ディスプレイを折り曲げることのできる「折りたたみスマートフォン」の新しい製品が登場した。2025年12月12日、サムスン電子は「Galaxy Z TriFold」を韓国で発表したのだ。同型のモデルを2024年9月に出したファーウェイに次いで2社目の製品化となるが、まだ折りたたみスマートフォンの展開も行っていないアップルへ対してのアドバンテージを広げようとしている。

Galaxy Z TriFoldの韓国での発表会の様子
Galaxy Z TriFoldの韓国での発表会の様子（筆者撮影）

スマートフォンの新しいデザイン・使い方を提唱する3つ折りモデル

「Galaxy Z TriFold」は本体を開くと横に長い10インチのディスプレイを使うことができる。その外観はタブレットそのものだ。このディスプレイに3つのアプリを横に並べて表示することも可能で、その姿はまるでスマートフォンを3台並べたような見た目になる。またDeXモードと呼ぶデスクトップモードも搭載しており、PC画面のようにアプリを好みの大きさにし、複数並べて表示することもできる。折りたたみスマートフォンとはいうものの、開いた状態はタブレットのように使うことができるのだ。

