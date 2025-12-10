幻の天空都市《マチュピチュ》行きの"列車"が大パノラマで驚いた！現地を旅して歴史に触れる｢贅沢な旅｣

「幻の天空都市」「失われた都市」と呼ばれる神秘的なペルーの遺跡・マチュビチュ。

聖なる谷をめぐる

本日はマチュピチュへ移動です。まずは列車の中間駅オリャンタイタンボをめざします。クスコの北西部、オリャンタイタンボまでの地域は「聖なる谷」とよばれ、インカの遺跡が点在しているけれど、どこからめぐればいいのでしょうか？

―ツアー会社に頼んでタクシーをチャーターしました。オリャンタイタンボ駅まで列車の発車時刻に間に合うように行ってもらいます。英語でやり取りする必要があるけど……。

先生：いやー、旅慣れしてきましたね。じゃあ列車は自分で予約したんですか？

―はい。HPから簡単に予約できましたよ。マチュピチュには連泊したかったんだけど、現地発のツアーだとなかなか2泊のものが見つけられなかったんです。

今日は聖なる谷をめぐろうと思うんですが、おすすめのコースはありますか？