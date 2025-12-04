追悼｢イタルデザインを作った日本人｣宮川秀之。ジウジアーロとの出会いから晩年のワイナリービジネスまで

✎ 1〜 ✎ 33 ✎ 34 ✎ 35 ✎ 36
越湖 信一 : PRコンサルタント､EKKO PROJECT代表
2025/12/04 6:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ジョルジェット・ジウジアーロ氏と宮川秀之氏。2012年マリーザ氏のミサにて（筆者撮影）

イタリアと日本のカーデザインの絆を作り上げた宮川秀之氏の訃報が届いた。享年88であった。

この記事の画像を見る(13枚)

彼は1968年にジョルジェット・ジウジアーロ、アルド・マントヴァーニらとともに、新生カロッツェリア「イタルデザイン」の発起人となり、イタリアンカーデザインの日本への導入に深く寄与し、日本のほぼすべての自動車メーカーとビジネスを行った。

氏のポジションを説明するのは、そう容易ではない。イタルデザイン設立前は、ヌッチオ・ベルトーネやギア、デ・トマソなど、多くのブランドと関わり、その後はスズキ・イタリアの代理店としてバイク界においても活躍。

ワイナリーのオーナーや映画製作まで行ったのだから、彼の生涯を説明しようとすれば、一冊、いや数冊の本を書かねばならぬほどの“冒険者”だからだ。

ジウジアーロ氏、ヌッチオ・ベルトーネ氏とともに（写真：Hideyuki Miyakawa archive）

特に自動車のスタイリング開発の現場は、コンフィデンシャル（機密）な事項にあふれているため、この界隈では世界的に有名な彼も、一般的にはイタリア文化を語る風流人と捉えられているかもしれない。

宮川氏が語ってくれたイタルデザインの原案

「1967年のある日、私の運転で、ジョルジェットとマリーザ（宮川氏の細君）を乗せて第二京浜を走っていた時のことだった。『117クーペ』の仕上がりなど、プロダクツとしては満足の行く仕上がりを実現していたけれど、私たちは『これでいいのか？』という将来への不安に苛まれていたんだ」

かつて、宮川氏は私に語ってくれたことがある。

マリーザ氏、ジウジアーロ氏、そして「117クーペ」（写真：Hideyuki Miyakawa archive）

「そこでジョルジェットが、口火を切った。“旧態依然としたカロッツェリアに将来はない。新しい技術から効率的な生産工程までを提案できる、新しい組織を作らなければならないんじゃないか？” と。こんなふうに私たちは第二京浜の渋滞の中で、イタルデザインの原案を描いたんだ」

そして彼らは、旧態依然としたカロッツェリアとは似て非なる組織づくりを目指して、イタルデザインを設立した。

次ページまだ20代だった宮川氏のアプローチ
関連記事
特集一覧
水素ビジネス　離陸への苦闘
新着あり
SaaSの死は本当か
新着あり
2026年大予測①政治・経済編
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
自動車最前線の人気記事