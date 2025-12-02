【100歳まで健康に人生を楽しむ！“強腎臓”の作り方】健康寿命のカギを握る／最新研究で分かった！腎臓の“新常識”／強い腎臓を作る食べ物・食べ方／塩分・糖質・リン・タンパク質には要注意

新コーナー「Health SHIFT」では「100歳まで人生を楽しむ“強腎臓”の作り方」をテーマに、東北大学名誉教授で腎臓専門医の上月正博医師をゲストに迎え、現役世代に向けたメソッドを紹介。前編では「腎臓を制する者は人生を制す」と題して、上月医師が提唱する“腎臓リハビリテーション”が、いかに健康寿命を延ばすかを徹底解説。また「腎臓新常識」として、健康維持に欠かせない運動の重要性、効果的な食事方法、正しい薬の服用についても詳しく紹介する。

著書『腎臓大復活: 100歳まで人生を楽しむ「強腎臓」の作り方』

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:24 本編

04:16 100歳まで人生を楽しむ‟強腎臓”の作り方最強メソッド

05:30 メソッド1「腎臓を制する者は人生を制す」

07:56 沈黙の臓器「腎臓」の“4つ”の働き

11:51 腎臓悪化の初期症状は?

14:23 メソッド2「最新研究でわかった腎臓“新常識”」

18:59 “安静”が腎臓を悪化させて寿命を縮める

21:31 長生きできる人の“特徴”

23:43 厳しい食事制限は危険

25:44 薬は最小限に！

31:04 メソッド3「強腎臓を作る食べ物・食べ方」

32:28 塩分・糖質・リン・タンパク質は要注意！

【出演者】

上月 正博（こうづき・まさひろ）

東北大学名誉教授・腎臓専門医、リハビリテーション科専門医

1981年東北大学医学部卒業 東北大学大学院内部障害分野教授。2022年より現職。

心臓や腎臓などの内部障害のリハビリテーション専門。「腎臓リハビリテーション」の功績が認められ2018年に「ハンス・セリエメダル」、2022年に「日本腎臓財団功労賞」受賞。

河野 千秋（こうの・ちあき）

フリーアナウンサー

愛媛県出身。山陽新聞で記者を経験後、アナウンサーに転身。趣味は料理・ゴルフ。

撮影・編集：秋葉俊祐、田中険人、桑島圭佑

サムネイル画像：PIXTA

※動画内のデータは収録時点（2025年11月14日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

