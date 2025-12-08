"有能なファシリテーター"は誰でもなれる！ 会議や議論を驚くほど円滑に進めるための｢簡単な方法｣

「本質観取」とは、文字通り、物事の“本質”をつかみ取るための思考法です。

たとえば、幸せとは何か? 自由とは何か? 正義とは、愛とは、友情とは、希望とは、よい社会とは、よい教育とは何か? こうした問いに、「なぁるほど、それは確かに本質的だ」と誰もがうなってしまうような考えを見つけ出し、それを言葉に紡いでいくこと。それが本質観取の営みです。

自分とは異なる立場や考えの人と、いかに対話し、合意を形成していけばよいのか分からない。それどころか、結論の出ない「意見の言いっぱなし」や不毛な「論破」に終始したり、深刻な信念の対立を目の当たりにしたりして、対話への希望を失ってしまう――。

今回は本書のなかから、会議や議論で合意形成や問題解決を進める役割を担う「ファシリテーター」への実践的アドバイスをお届けします。

よきファシリテーターはよき「共同探求者」である

言うまでもなく、本質観取のファシリテーションには、それぞれのファシリテーターの個性が滲み出るものです。でも共通して言えるのは、本質観取のよきファシリテーターは、参加者と共に本質を探求する「共同探求者」である、ということです。

ファシリテーターというと、自分の考えはできるだけ挟まずに、その場の対話を文字通り促していく役回りの人、というイメージがあるかと思います。でも本質観取のファシリテーターは、むしろ自分も参加者と一緒に思考し、言葉を紡ぎ合う存在です。