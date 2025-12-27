娘を30分以上も殴られ…犯人への《私刑》をすすめられた｢父の葛藤｣　漫画｢ヴィジランテム｣（第2集 第8話）

『ヴィジランテム』©新海つかさ／小学館
いわゆる“Fラン大学”で物理化学を教えている田川一男は、ひとり娘で芸大生の桃と暮らしている。
『ヴィジランテム (5)』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
妻を早くに亡くしたあとは、娘とふたりで平凡で穏やかに暮らしてきた。
しかし、警察から入った一本の電話をきっかけに、日常が揺るぎ始めて……!?
正義と悪を問う、クライム・サスペンス!!
漫画『ヴィジランテム』（小学館）よりお届けします。
しんかい つかさ / Tsukasa Shinkai
2023年『迫田幹雄の受難は続く。』で「ビッグコミック&ビッグコミックオリジナル 第9回合同新作賞」大賞受賞。「ビッグコミック増刊号」2023年6月号で読切『リル』が掲載され誌面デビューを果たす。2024年「ビッグコミック」にて本作『ヴィジランテム』を連載開始。
