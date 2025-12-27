娘を30分以上も殴られ…犯人への《私刑》をすすめられた｢父の葛藤｣ 漫画｢ヴィジランテム｣（第2集 第8話）

いわゆる“Fラン大学”で物理化学を教えている田川一男は、ひとり娘で芸大生の桃と暮らしている。

妻を早くに亡くしたあとは、娘とふたりで平凡で穏やかに暮らしてきた。

しかし、警察から入った一本の電話をきっかけに、日常が揺るぎ始めて……!?

正義と悪を問う、クライム・サスペンス!!

漫画『ヴィジランテム』（小学館）よりお届けします。

