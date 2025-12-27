娘を30分以上も殴られ…犯人への《私刑》をすすめられた｢父の葛藤｣　漫画｢ヴィジランテム｣（第2集 第8話）

新海 つかさ : 漫画家
2025/12/27 9:30
ヴィジランテム
『ヴィジランテム』©新海つかさ／小学館

いわゆる“Fラン大学”で物理化学を教えている田川一男は、ひとり娘で芸大生の桃と暮らしている。

妻を早くに亡くしたあとは、娘とふたりで平凡で穏やかに暮らしてきた。

しかし、警察から入った一本の電話をきっかけに、日常が揺るぎ始めて……!?

正義と悪を問う、クライム・サスペンス!!

漫画『ヴィジランテム』（小学館）よりお届けします。

新海 つかさ 漫画家

しんかい つかさ / Tsukasa Shinkai

2023年『迫田幹雄の受難は続く。』で「ビッグコミック&ビッグコミックオリジナル 第9回合同新作賞」大賞受賞。「ビッグコミック増刊号」2023年6月号で読切『リル』が掲載され誌面デビューを果たす。2024年「ビッグコミック」にて本作『ヴィジランテム』を連載開始。

