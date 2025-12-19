あっと驚く"まさかの結末"…。無人島で《不時着した宇宙人》に遭遇した一部始終 漫画｢じんちく以外｣（第2集 第10話）
ニンゲン社会でつつましく暮らす、人畜無害の“人畜以外”がおりました。
放置子を見つめる座敷わらし、生まれつき寒がりの雪男、飼い主を求めるケルベロス……。
『団地ともお』の小田扉氏が贈る、ちょっと不思議でちょうどいいショートショート!!
『じんちく以外』（小学館）より一部抜粋して、ご紹介します。
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事
ニンゲン社会でつつましく暮らす、人畜無害の“人畜以外”がおりました。
放置子を見つめる座敷わらし、生まれつき寒がりの雪男、飼い主を求めるケルベロス……。
『団地ともお』の小田扉氏が贈る、ちょっと不思議でちょうどいいショートショート!!
『じんちく以外』（小学館）より一部抜粋して、ご紹介します。
※過去1ヶ月以内の記事が対象
※過去1ヵ月以内の記事が対象
※過去1ヵ月以内の記事が対象
※過去1ヵ月以内の記事が対象
※過去1ヵ月以内の会員記事が対象
※過去1ヵ月以内の会員記事が対象
※過去1ヵ月以内の会員記事が対象
無料会員登録はこちら
ログインはこちら