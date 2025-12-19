あっと驚く"まさかの結末"…。無人島で《不時着した宇宙人》に遭遇した一部始終　漫画｢じんちく以外｣（第2集 第10話）

小田 扉 : 漫画家
2025/12/19 8:00
『じんちく以外』
『じんちく以外』Ⓒ小田扉／小学館
じんちく以外（2） (ビッグコミックス)
『じんちく以外（2）（ビッグコミックス）』（小学館）。書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします

ニンゲン社会でつつましく暮らす、人畜無害の“人畜以外”がおりました。

放置子を見つめる座敷わらし、生まれつき寒がりの雪男、飼い主を求めるケルベロス……。

『団地ともお』の小田扉氏が贈る、ちょっと不思議でちょうどいいショートショート!!

じんちく以外』（小学館）より一部抜粋して、ご紹介します。

この記事の漫画を読む(17ページ)

著者フォローすると、小田 扉さんの最新記事をメールでお知らせします。

小田 扉 漫画家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

おだ とびら / Tobira Oda

1974年生まれ、神奈川県出身。1999年に漫画家デビュー。
代表作『団地ともお』はNHKでアニメ化も。
近作に『フランチャイズ！ つくだ☆マジカル』
『しめっぽい話ですが』『たたかいのきろく』など。

この著者の記事一覧はこちら
