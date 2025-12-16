京女が｢お見合いを断った相手｣に渡した"粋な贈り物" 漫画｢なつのの京｣（第2集 第13楽章）

京都でお茶屋を営む女性・なつのを主人公とした、少し不思議なハートフルストーリー。

お茶屋の「おかあさん」として日々を過ごしながら、まだ見ぬ父の面影を追い求めるなつの。生まれつき人から音楽が聞こえるという不思議な力を持つ彼女だが、果たして父との再会はかなうのか――。

画業50周年を迎えたわたせせいぞうが描く、みずみずしい京都の物語。

『なつのの京』（小学館）より一部抜粋して、ご紹介します。

