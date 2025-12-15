一世一代のカフェデート！…が､｢意中の女性｣から言われた"落ち込む一言"　漫画｢なつのの京｣（第2集 第10楽章）

『なつのの京』©Seizo Watase 2024／小学館
京都でお茶屋を営む女性・なつのを主人公とした、少し不思議なハートフルストーリー。
『なつのの京 ～祇園ラプソディ～ 』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
お茶屋の「おかあさん」として日々を過ごしながら、まだ見ぬ父の面影を追い求めるなつの。生まれつき人から音楽が聞こえるという不思議な力を持つ彼女だが、果たして父との再会はかなうのか――。
画業50周年を迎えたわたせせいぞうが描く、みずみずしい京都の物語。
『なつのの京』（小学館）より一部抜粋して、ご紹介します。
著者フォローすると、わたせ せいぞうさんの最新記事をメールでお知らせします。
著者フォロー
フォローした著者の最新記事が公開されると、メールでお知らせします。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。
Seizo Watase
1945年神戸市生まれ、北九州市育ち。早稲田大学法学部卒業後、サラリーマンの傍ら漫画制作を始める。1983年より代表作『ハートカクテル』が週刊モーニングに連載開始。作品はその後、単行本やアニメ・ドラマとなり当時の若者たちの恋愛バイブルとして一世を風靡した。また、独自のカラフルなイラストは芸術作品としても評価され、企業広告ポスターやCDジャケットなども数多く手掛ける。2024年に画業50周年を迎え、各地の作品展開催や連載コミック「なつのの京」「ワンダーカクテル」、JR東日本の広告ポスター等、現在も各方面で精力的に活躍中。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら