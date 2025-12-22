大作映画が"超異例"の｢同週公開｣！ 映画『緊急取調室』と『ラストマン』が年末にガチ対決 《テレ朝＆東宝VS.TBS＆松竹》の勝敗を占う

残すところわずかとなった2025年。映画興行も年の瀬に向けて一段落……と思いきや、テレビ業界と映画業界それぞれの「最大手ライバル企業のガチ対決」が行われるのを、ご存じだろうか。

テレビ朝日と東宝が組む劇場版『緊急取調室 THE FINAL』が12月26日（金）、TBSと松竹による『映画ラストマン-FIRST LOVE-』が12月24日（水）に公開される。

テレビ局製作の連続ドラマ劇場版をはじめ、大手映画会社のエンターテインメント大作は、公開週が重ならないように調整されるのが一般的だ。

しかし、今回はどちらも局の看板ドラマとなるビッグタイトルの映画化であるにもかかわらず、年末年始に向けた異例の同週公開となり、真正面からの激突となった。大手メディア同士のガチ対決は、どちらに軍配が上がるのか。

事件による公開延期を経た人気シリーズの完結編

両作とも刑事ドラマだが、それぞれ専門職のスペシャリストや特殊な組織をメインに据えた物語になり、そのストーリーなど内容を含めた作品性およびドラマとしての立て付けは、対照的だ。

『緊急取調室』は、2014年1月期に第1シーズンが放送され、スペシャルドラマを挟みながら、2017年4月期に第2シーズン、2019年4月期に第3シーズン、2021年7月期に第4シーズンと続き、第5シーズンが2025年10月期に放送されたばかりのテレビ朝日の看板ドラマシリーズだ。

『相棒』や『特捜9』『科捜研の女』などと並ぶ、コアファンの厚い支持を受ける安定の長寿刑事ドラマシリーズになる。