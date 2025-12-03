｢懲役112分､罰金2000円｣との声まで…細田守｢果てしなきスカーレット｣はなぜ低調発進？ 前作との"差"から初動大コケの要因を考える

2025年11月21日に公開された細田守監督の最新作「果てしなきスカーレット」。SNSでは「懲役112分、罰金2000円」とささかれるほど、酷評レビューが目立っている。こうした口コミは公開初日から爆発的に拡散されており、興行収入にも大きな影を落としている。

前作の「竜とそばかすの姫」は、公開から3日間の累計動員60万人・興収8億9000万円を記録した一方、「果てしなきスカーレット」は、公開から3日間の累計動員は13万6000人・興収2億1000万円にとどまっている。

6億8000万円にも及ぶ差は、なぜ生まれてしまったのか。前作を振り返りつつ、細田守監督ファンが離れてしまった理由を考察していく。

コロナ禍という逆境で興収66億円を記録した「竜とそばかすの姫」の評価

2021年7月の公開当時、大ヒットスタートを記録した「竜とそばかすの姫」。同作は、「時をかける少女」以来となる女子高生ヒロインを描いた作品だ。

細田守監督の金字塔である「サマーウォーズ」におけるOZ（オズ）のようなインターネット世界＜U（ユー）＞を舞台に、主人公・鈴の成長を描く。