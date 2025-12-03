｢どうして観に来てしまったのか…｣　酷評続きの細田守最新作｢果てしなきスカーレット｣。上映開始5分で｢激しく後悔｣した単純な理由

押入れの人 : Webライター・マンガ編集者
2025/12/03 6:16
「果てしなきスカーレット」を鑑賞した、3DCGアニメーターの所見とは？（筆者撮影）
「果てしなきスカーレットの制作現場が地獄らしい」ーー

公開まで半年を切ったあたりで、業界内にはそんな噂が流れていた。どんな作品でも公開直前の制作現場は地獄になりがちだが、3DCGアニメのそれは想像を絶するほどだ。

そもそも、3DCGアニメは2Dアニメを作るより時間も費用もかかるケースが多い。2Dで描くより3Dにしたほうが安いんじゃないの？ と勘違いしている人も多いが、安い予算ではまともなCGアニメーションを作れないためかなりの費用がかかる表現なのだ。

2025年11月21日に封切りされた細田守監督最新作「果てしなきスカーレット」。酷評されている裏には、どんなクリエイターの努力があったのか。実際に鑑賞した感想を踏まえ、3DCGアニメーターの所見と共に見ていこう。

「懲役112分、罰金2000円」と酷評される理由

「果てしなきスカーレット」は、主人公・スカーレットが王である父を無実の罪で処刑した叔父・クローディアスに「復讐」を遂げるための物語だ。

しかし、スカーレットは本懐である復讐を遂げる前にクローディアスに殺されてしまい、死者の国をさまようシーンから物語ははじまる。復讐もできず何のために生きていたのかと絶望するスカーレットだったが、「実は死者の国にいる」というクローディアスに今度こそ復讐するために歩き出す──というストーリーだ。

