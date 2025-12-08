元･大和証券部長が考える｢日経平均5万円｣は通過点にすぎない､その理由とは何か？

企業が株価を上げるべき理由

今までの日本においては、株価は「市場が勝手に決めるもの、企業がコントロールできないもの」という考えが主流でしたが、本来はそうではありません。企業自ら目標KPI（重要業績評価）に定め、中長期的に上げていくべきものなのです。

では、企業が株価を上げないといけない、その理由を株式会社制度の本質からひもといていきましょう。

あらゆる企業は、なんらかの社会課題をビジネスによって解決するために設立されています。そこで必要になるのは、いわゆるヒト・カネ・モノです。

・社会課題解決という大きなビジョンを胸に事業を行うヒトが経営者であり社員。

・ビジョンとヒトを信じてカネを投じるのが株主。

・カネで事業に必要となるモノを買って、会社が動き始める。

いま世の中に存在する会社はみな、こうやって誕生しているのです。