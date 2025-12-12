｢タイパ｣を連呼する若手に､泥臭いおじさんが圧勝できるAI時代ならではの理由

「その会議、出る意味ありますか？ タイパ悪いですよね」

「なんでこんな非効率なことをやってるんですか？ もっと効率的にやりたいです」

職場に入ってきた優秀な若手から、こんな言葉を投げかけられて、ガックリときてしまった経験はないだろうか。30代半ば以降の世代であれば、若手の頃は、意味があるかわからない会議に出席し、足を使って顧客を回り、飲み会で仲良くなり便宜をはかってもらう……そんな「泥臭い時間」を大量に過ごしてきた人も多いはずだ。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、なぜ一見スマートな若手がAI時代に「劣化版AI」になってしまうのか、そして「非効率な過去」が武器になる科学的な理由を解説する。

「論理的に正しい答え」は、AIが0秒で出す

断言します。

AIが進化すればするほど、勝つのは「タイパを重視する若手」ではなく、「泥臭い経験をしてきたベテラン」です。

なぜなら、ビジネスにおける重要な意思決定は、論理（ロジック）だけではなく、過去の泥臭い経験から導き出される「身体感覚」が重要な要素になっているからです。

要するに、泥臭く自分で体験したことがなければ、重要な意思決定ができないということです。