｢初めて本当の暗闇を味わった｣新宿育ちの青年が､能登の被災地で感じたこととは？ 地方での体験が都市生活のヒントになる

「近視になってもメガネをかければいい」と思っている人は少なくないが、実は近視は将来的に失明につながる眼疾患の発症リスクを高める、危険な疾患なのである。しかし、身近に眼疾患の経験者がいなければ、その実感が湧かない人がほとんどではないだろうか。

安全な暮らしが、人類の脳をどんどん小さくさせている

窪田：リスクテイキングしながら違う環境に行ってみることは、私も大事だと思います。

この数万年で、私たち人類の脳はどんどん小さくなっていると言われています。その理由について、生活が安全になったからだという説があるんです。

原始時代は食べ物を確保するのも今よりずっと大変で、一歩先にどんな困難が待っているかもわかりませんでした。

同じような日は二度となく、つねに異なる状況の中で、頭をフル回転させながら危機を回避して生きていた。それによって、当時の人類の脳は鍛えられていたというんです。

高橋：そうかもしれません。僕は都市の社会は、例えていうなら養殖いけすのようなものだと思います。決まった時間にエサがまかれて、口をぱくぱくしていればとりあえずは死なない。でも、食べているものも見ている景色もいつも同じですよね。