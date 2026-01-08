｢下着姿､撮らせてあげなよ｣最悪の"いじめっ子"中学2年生女子に迫る｢最恐の復讐者｣の正体 『子供部屋同盟』6章④

芥川賞作家✕東洋経済オンラインの「異色コラボ」連載小説！

「子供部屋おじさん」が、あなたの復讐、請け負います。

パワハラ、詐欺、痴漢冤罪（えんざい）、書店万引き――。裁かれぬ現代社会の悪を、人知れず断罪する者たちがいた。ダークウェブに潜む謎の復讐代行組織「子供部屋同盟」。

社会から疎外された「子供部屋おじさん」たちが、その特異なスキルを武器に、歪んだ正義を執行する。

奈央の「最後の賭け」

六月二十日、校内合唱コンクールが開かれた。

体育館のステージで、一組から順番に合唱を披露していく。二年二組が唄う曲は「群青」の混声四部合唱──。奈央はクラスの女子に疎まれて以来、練習では蚊の鳴くような声しか出さなかった。そして合唱コンクールの本番では、自分が簀巻きにされたあたりのフロアを眺めながら、まったく声を出さずに唇だけをぱくぱく動かしていた。

上位三クラスには賞が与えられる。二年二組は入賞できなかった。“みんなの心を一つにしましょう”というのならば入賞できるわけがない。

一方で、結衣の在籍する二年八組は銀賞だった。遠くから見る限り、結衣は友達もできて、クラスにうまく馴染んでいるようだった。

木村と第六班の男子は、再び奈央と距離を取っていた。でも興味を失ったわけではない。あの放課後や、体育マットのようなことが、いつ起きるか分からない。折り畳みナイフを握っては手放す日々が続く。

青葉丘中学校の二学年には、全生徒に“生活ノート”がある。朝のホームルームで提出して、先生が一言コメントを記して、帰りのホームルームで返却される。

この生活ノートに、ひとこと日記という欄がある。その日の学校での出来事を、四行の欄に簡単に書くのだ。

最後の賭けで、ドッジボールの一件を、ひとこと日記に記そうと思った。頼りなさそうな担任の安田先生だが、何かしら対応してくれるかもしれない。