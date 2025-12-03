｢果てしなきスカーレット｣の沈没と｢ズートピア2｣の大ヒット 日米でアニメに求められる"決定的な違い"

『果てしなきスカーレット』が興行面、反応面で期待に見合わなかったことが、日本で話題になっている。記事やソーシャルメディアに目を通すと、ストーリーやテーマの弱さへの指摘、CGを使った映像や声のキャストへのコメント、果ては細田守監督のフィルモグラフィーを振り返っての感想など、実にいろいろな意見がある。

同じ週末、アメリカではディズニーの『ズートピア2』が大ヒットデビューを果たした。2016年の大ヒット映画の続編で、CGアニメーションの動物キャラクターたちが暴れ回る、おなじみながら、カラフルで楽しい作品。シネマスコア社の調査による観客評価は「A」、Rotten tomatoesによる批評家評価は「91%」と、非常に高い。

日本人は大人もアニメに強い思い入れ

この結果は、日本人が日本のアニメ映画に求めるものと、アメリカ人がアニメーション映画に求めるものの違いを反映するものだと筆者は考える。また、日本において、日本のアニメというものが、作家性のある成熟した、独自かつ重要な文化であり、人々の思い入れが強いのだとも示していると思う。

まず、アメリカでのアニメーション映画は「ファミリー層」に向けたものだ。もちろん、『鬼滅の刃』や『チェンソーマン』のヒットが証明したように、若い男性を中心に日本アニメのファンはアメリカでも増えている。

しかし、ディズニー、ピクサー、イルミネーション、ドリームワークス、最近ではNetflixも含めたメジャースタジオがお金をかけて作るアニメーション映画は、すべてファミリーを想定している。

彼らに『楽しい時間を過ごしてもらう』ことこそ、スタジオの狙い。だから、笑いがたっぷりあることとハッピーエンドは、絶対のお約束だ。