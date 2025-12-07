｢大人の顔色をうかがって何も言えない･･･｣親の離婚で苦しむ子の"ホンネ"　子どもを救う"代弁者"《カフカス》のすごい役割

家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった......そんな話を聞くことがよくあります。
どうして自分の不満が家族に伝わらないの?どうしたら「つかれない家族」になれるの?そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。
「つかれる家族」の行き着く形のひとつが「別居・離婚」ですが、そうなったとき最も弱い立場なのが子どもです。今回は、家事紛争における先進的な取り組みをするイングランド（ロンドンを含むイギリス最大の構成国）の行政独立組織「カフカス（CAFCASS）」とその関連機関である「家庭司法若者委員会（FJYPB）」の活動を紹介します。
