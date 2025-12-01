【藤田晋氏（52）が社長退任】次期トップは大本命／2022年から後継者育成／新社長に3つの課題／次の次の社長も重要／サイバー「儲け」の仕組み／ゲーム事業で600億円の利益【ニュース解説】

2023年3月、サイバーエージェントの創業者である藤田晋氏（52）は自身のブログで2026年に社長を退くと宣言した。そして今回、同社は藤田氏が12月12日付で社長を退任し、代表取締役会長に就く人事を発表した。2代目社長には、専務執行役員の山内隆裕氏（42）が昇格する。社長のバトンを引き継ぐ山内氏はどんな人物なのか。藤田氏は今後、サイバーの経営にどのように関わるのか。森田記者が解説する。

特集：サイバーエージェント ポスト藤田時代の茨道（2024年5月配信）

https://toyokeizai.net/list/member-features/663c1a26905bd44950000001

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:55 本編スタート

01:15 本日の解説ポイント

01:34 社長交代の時期は予定通り？

03:44 山内新社長はどんな人物なのか

08:20 社長交代に対する市場の反応

10:23 サイバー「儲け」の仕組み

15:29 新社長が背負う経営課題

15:59 課題①広告事業

18:20 課題②アニメ・IPビジネス拡大

21:49 課題③“3代目社長”の育成

26:53 本日のまとめ

【出演者】

森田 宗一郎（もりた・そういちろう）

東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/3345

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン 動画編集長

撮影：革新スタジオTOKYO（滝祐夏・岡崎司・立松龍介）、ITE映像

編集：田中険人

動画内写真：尾形 文繁

サムネイル写真：梅谷 秀司

※動画内のデータは収録時点（2025年11月26日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/#

◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。