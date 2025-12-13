一度は袂をわかった喜多川歌麿とも復縁。大河ドラマ｢べらぼう｣主人公･蔦屋重三郎の死に際のカッコ良さとは？

横浜流星さんが主演を務めた今年の大河ドラマ『べらぼう ～蔦重栄華乃夢噺～』がついに最終回を迎えます。連載の締めくくりとなる今回は蔦屋重三郎の死に際について解説します。

苦境に立たされた蔦屋重三郎

江戸時代中期の出版界に彗星のごとく登場し、ヒット作を連発させてきた蔦屋重三郎。

しかし、松平定信による寛政の改革は、江戸の出版界に大きな打撃を与えました。大田南畝・恋川春町・朋誠堂喜三二は武士でありつつ、戯作道に精進していましたが、彼らは戯作活動の最前線から撤退。

寛政3年（1791）、蔦屋から刊行された山東京伝の洒落本・黄表紙が摘発され、京伝は手鎖50日という処罰を受けますが、重三郎も罰金を科されました（財産の半分を没収されたという説もあれば、それほど酷い罰金ではなかったという説もあります）。

弾圧の前年（1790）、蔦屋は吉原細見（吉原遊廓の案内書）1種、黄表紙6種、洒落本・咄本・読本・滑稽本をそれぞれ1種、狂歌本6種、その他4種の合計21種の書物を刊行していました。

しかし、弾圧の年（1791）になると、吉原細見1種、黄表紙4種、洒落本3種、狂歌本3種の合計11種に刊行点数が落ち込みます。

そして、寛政4年（1792）は、吉原細見2種、黄表紙4種、咄本1種、その他3種の合計10種という結果でした。

出版点数が増加したとされる寛政5年（1793）や寛政6年（1794）の出版内容は、過去作を改題して刊行しているとの指摘もあります（例えば、天明5年＝1785年に刊行された山東京伝『江戸生艶気樺焼』を『江戸生浮気蒲焼』と改題して再出版）。これは、それまでの蔦屋には見られない傾向とされます。