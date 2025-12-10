メールで｢勉強になりました｣と送る人は三流以下…では､一流の人は何を送る？

「教えてもらった本を読んでから、感想を送ろう」

「アドバイスを実践して成果が出てから、報告しよう」

一見、誠実で真面目に見えるこの姿勢。しかし、AI時代において、この「真面目さ」こそが、あなたのキャリアからチャンスを奪う「致命的なロス」だとしたら、どうだろうか。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、なぜ「勉強になりました」という定型文が「三流以下」とされるのか、その理由と、一流の人が実践している「可愛げのあるアクション」の正体を解説する。

定型文のお礼は「何もしないよりマシ」なだけ

生成AIの台頭により、ビジネスパーソンには「AIにはできないスキル」が求められています。その答えとして「創造性」や「共感力」といった言葉がよく並びますが、現場レベルで観察していると、もっと泥臭く、しかし強力な「生存戦略」があることに気づきます。

それは、「可愛げ」です。

誤解しないでいただきたいのは、ここで言う「可愛げ」とは、天性の愛嬌やお調子者であることではありません。「他者の協力を引き出し、チャンスを自分の元に手繰り寄せる技術」のことです。

そして、その技術の差が明確に出るのが、「お礼のスピード」と「実行に移す早さ」なのです。