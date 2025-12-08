｢寝る間を惜しんで働く｣リーダーが､AI時代に"最も生産性が低い"と断言できる理由

「リーダーは誰よりも早く来て、誰よりも遅くまで働くものだ」

「寝る間を惜しんで働くのが美徳だ」

かつては称賛されたこの「モーレツな働き方」が、AI時代においては組織を崩壊させる「最大のリスク要因」になるとしたら、どうだろうか。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、脳科学が証明する「決断疲れ」の恐怖と、一流のリーダーがあえて「睡眠」を重要な仕事と位置づける理由を解説する。

リーダーの仕事は「作業」ではなく「決断」

そもそも、リーダーやマネージャーの仕事とは何でしょうか。部下の管理でも、資料の修正でもありません。本質的には「決断すること」です。

A案で行くか、B案で行くか。このプロジェクトに投資するか、撤退するか。このリスクを許容するか、回避するか。

正解のない問いに対して、責任を背負って「こっちだ」と決めるのが決断です。そして、決断とは本質的に「何かを捨てること（トレードオフ）」です。

何かを選べば、選ばなかったほうの可能性を捨てなければなりません。そこには必ず大きな精神的負荷がかかります。

これこそが、AIには代替できない、人間に残された最も重要な仕事です。