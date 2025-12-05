偏差値45の男が30代前半で､年収1000万を得るために取り組んだ｢1つのこと｣

「AIが人間の知能を超える」

そんな時代に、高学歴のエリートたちが「自分の仕事はなくなるのではないか」と怯えている。だが一方で、偏差値45という「非エリート」の経歴を持ちながら、30代前半で年収1000万円を稼ぎ出し、引く手あまたの市場価値を手にした男性がいる。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、学歴や才能に関係なく、求められる人材になるための、シンプルだが強力な方法を解説する。

非エリートが年収1000万円に達するまで

「偏差値の高い大学を出ても、AIで仕事が無くなるのではないか」

「AIのような超知能が出てきたら、自分のような凡人は用済みになるのではないか」

そんな不安を抱えているビジネスパーソンは少なくありません。いくら勉強し努力をしても、仕事は無くなってしまうのではないか。そんな心配が、特に若い世代を中心に広がっています。

今回は、AI時代になり仕事のあり方が変わっても、彼ならどこにいっても重宝される。そう確信できる人材の話を紹介します。

私が執行役員を務めていたベンチャー企業に、ある30代前半の男性がいました。卒業した大学の偏差値は45程度。学歴という物差しで見れば、決してエリートではありません。

しかし、彼はその会社でめきめきと頭角を現しました。従業員が増えてきたタイミングで課長に抜擢され、その後は部長となり、カスタマーサクセスの責任者として活躍。年収は1000万円に達し、本人いわく「他社からは1200万円のオファーが来ていた」というほどの人材になったのです。