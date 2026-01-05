｢バブル｣と｢ゆとり｣に挟まれ…時代の波に翻弄され続けた"ロスジェネ世代"特有の【さみしさ】の正体

さみしさは、「人間である限り誰もが向き合う普遍的な感情」です。そしてそれは、心の弱さではなく「つながりたい」という人間らしい営みの裏返しでもあります――。こう語る脳科学者の中野信子氏ですが、時代の影響を色濃く受けた世代集団には、特有の「さみしさ」があるのではないかとも指摘します。

「バブル世代」と「ゆとり世代」に挟まれて

本稿では、ひとりの人間の一生を縦断的に見ていくのとは別の角度から、時代の影響を色濃く受けたと考えられる世代集団（ロスジェネ世代）が抱えるさみしさについて、少し見ていきたいと思います。

この世代は、2025年現在、50歳前後になっています。この時期は、能力、体力的に、人生の大きな分岐点といえるでしょう。これからは、これまで蓄積した知のリソースを活かして人生を生きていくことが求められます。

一般的な仕事でいっても、まさに働き盛りの年頃。30代の頃以上に重要なポストを任され、責任を負っている人も多いはずです。