プレイングマネジャーが管理職として成功する条件　外資系マネジャーが説く｢リーダーシップの本質｣とは

リーダーシップという単語を目にすると、いまだに胸が痛む。もう何十年も前に小さな会社の中間管理職を任されたとき、まったくリーダーシップを発揮できず――つまりチームをまとめることができず――中途半端な結果しか残せなかったからだ。

だが、似たような失敗をした経験のある人、あるいは、いままさにリーダーとしての立ち回りの難しさに直面している人は、決して少なくないだろう。

チームのベクトルをそろえる

タイトルからもわかるように、若きリーダーに向けて書かれたもの。まずリーダーシップの本質を明らかにしたのち、“若手管理職はなにに対して、どのようにリーダーシップを発揮すればよいか”を明らかにしているのである。

いま、あなたがプレイングマネジャーとして実務とマネジメントの両立に苦心されていたとしたら、必要なものは気合いや根性、ましてや長時間労働ではありません。必要なものは、リーダーシップを正しく身につけ、メンバーへの影響力を発揮してチーム力を高めることです。それによって、実務の生産性もマネジメントの生産性も高まり、プレイングマネジャーとしてバランスのとれた管理職に成長していくからです。（「はじめに」より）

なお著者は本書の冒頭部分で、「チームづくりの第一歩はチームのベクトルをそろえること」であると述べている。たしかにそのとおりだが、それは多くの管理職にとっての悩みの種でもあるだろう。

だから管理職は、「仕事はまじめにやってくれているが、他人の仕事に関心がない」「仕事が属人化してメンバー間の連携がとれていない」「個人を尊重したら勝手なことばかりされて困っている」といった問題に悩まされるのである。