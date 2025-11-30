【中国“過激投稿”で炎上後も自衛隊が中国軍と防衛交流】トランプ政権は日本を重視／5類型撤廃で｢戦争利用｣される危険性／自衛隊の人員不足／｢コメ政策｣をどう見る？【青山和弘の政治の見方（小泉進次郎）】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2025/11/30 19:01
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、防衛大臣で衆議院議員の小泉進次郎氏（後編）です。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
01:07　日本と中国の防衛交流
05:21　トランプ政権の外交姿勢をどう見る？
08:59　｢5類型｣の撤廃は避けられない？
13:11　日本の技術が戦争で利用される危険性
17:41　｢非核三原則｣について
20:35　原子力潜水艦は本当に必要なのか
24:59　自衛隊の人員は足りていない？
30:25　現在の｢コメ政策｣をどう見る？

【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

小泉 進次郎（こいずみ・しんじろう）
防衛大臣、自民党・衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、桑島圭佑
サムネイル写真：Josiah／PIXTA

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年11月27日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/
　
◆東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/
　
------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

日本最大級のビジネスニュースサイト「東洋経済オンライン」の公式YouTubeチャンネルです。企業、産業、キャリア、カルチャーなど、あらゆるテーマの動画で「はたらく人」のヒントになる情報をお届けします。

YouTube：https://youtube.com/@toyokeizaitv

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
波乱 御用邸の町「葉山」住民の憤激
オラクルの勝算
サステナ担当者が知っておきたい投資家視点の企業価値向上
JR九州 本気の改革
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事