【中国“過激投稿”で炎上後も自衛隊が中国軍と防衛交流】トランプ政権は日本を重視／5類型撤廃で｢戦争利用｣される危険性／自衛隊の人員不足／｢コメ政策｣をどう見る？【青山和弘の政治の見方（小泉進次郎）】
政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。
今回のゲストは、防衛大臣で衆議院議員の小泉進次郎氏（後編）です。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
01:07 日本と中国の防衛交流
05:21 トランプ政権の外交姿勢をどう見る？
08:59 ｢5類型｣の撤廃は避けられない？
13:11 日本の技術が戦争で利用される危険性
17:41 ｢非核三原則｣について
20:35 原子力潜水艦は本当に必要なのか
24:59 自衛隊の人員は足りていない？
30:25 現在の｢コメ政策｣をどう見る？
【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員
小泉 進次郎（こいずみ・しんじろう）
防衛大臣、自民党・衆議院議員
撮影・編集：昼間 將太、桑島圭佑
サムネイル写真：Josiah／PIXTA
※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年11月27日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
