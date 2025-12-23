ラーメン店を｢バイトテロ｣で閉店に追い込んだ大学生4年生が"特定祭り"で炎上､内定取り消しで土下座の末路　『子供部屋同盟』4章②

「麺屋ムラカミ」開業
四月十日、店舗近くの千葉公園の桜が満開のころに、麺屋ムラカミは開業した。絢香は胸の高鳴りを覚えながら“麺屋ムラカミ”と記された藍色の暖簾を店頭へ掛けた。彼の夢を密かに応援していた自分が、彼と一緒に夢を叶えることになるだなんて、大学生のころは考えてもいなかった。
開店待ちの列の中に、見覚えのある白髭の爺さんがいた。石井の親父さんだった。
「なにせ、わしの弟子第一号の店だからな。しかし二人がつきあってたなんて、当時はぜんぜん知らんかったぞ。こんな可愛らしい嫁さんをつかまえて、まったく村上も隅に置けんな」
夫はラーメンを食べ終えた親父さんに、緊張気味に味の感想を訊いた。親父さんは白髭を撫でつつ言う。
「もうおまえにアドバイスはやらん。なにせこれからは商売敵だからな」
それを聞いて夫は肩を落としたが、たぶん親父さんなりの誉め言葉なんだろうと絢香は思う。
初日こそ売上は想定を上回ったが、やはり商売は甘くないもので、店には次第に空席が目立つようになった。一日の売上が五万円なんて日もあり、テナント料を支払ったら利益がわずかという月もあった。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら