【自衛隊トップに意思確認し､｢士気低下｣の懸念払拭】総理の｢本気度｣が支持率に影響？／自公と自維の違い／情報発信｢強化｣の理由／｢存立危機事態｣発言は不用意？／【青山和弘の政治の見方（小泉進次郎）】

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、防衛大臣で衆議院議員の小泉進次郎氏（前編）です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

04:20 ｢防衛以外｣の出動に自衛隊員の反発は？

09:05 ｢防衛大臣｣起用に対する受け止め

16:46 防衛大臣として触れる｢機密情報｣

18:29 高支持率スタートの高市政権

21:30 公明党の連立離脱

23:44 日本維新の会との連立

26:05 高市総理の｢存立危機事態｣発言

31:04 ｢台湾有事｣に米国はどう対応するのか

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

小泉 進次郎（こいずみ・しんじろう）

防衛大臣、自民党・衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、桑島圭佑

サムネイル写真：ばりろく／PIXTA

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年11月27日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

