二代目は葛飾北斎とタッグも三代目から経営不振…大河｢べらぼう｣蔦屋重三郎亡きあとの耕書堂はどうなったのか

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第49回は、蔦重亡きあとの耕書堂について解説する。

蔦重のもとへ見舞いに訪れた大田南畝

「惜むべし、寛政九年の夏五月脚気を患ひて身まかりぬ。享年四十八歳なり」

曲亭馬琴が『近世物之本江戸作者部類（きんせいもののほんえどさくしゃぶるい）』でそう書いているように、寛政9（1797）年5月6日に蔦重は48歳でその生涯を閉じる。

寛政8年の秋にはすでに脚気を患っていたようだ。当時の江戸では白米が主流となっていたため、ビタミンB1が欠乏することで起きる脚気が流行。「江戸患い」とも呼ばれたこの病に、蔦重も罹患してしまったようだ。

狂歌師の大田南畝は寛政9年の年明けから、蔦重の見舞いに訪れるようになる。

南畝が幕臣として記した勤務日誌『会計私記』（寛政8年11月1日～寛政9年6月14日）では、寛政9年3月27日に耕書堂へと見舞いに訪れたときのことを、こう書き記している。

「耕書堂にも立ち寄ったが、病は全快していなかった」

大田南畝が『寝惚先生文集』で世に出たのは明和4（1767）年、19歳の時。蔦重と交流し始めたのは、天明元（1781）年に南畝が黄表紙評判記『菊寿草』を出した頃なので、2人は15年以上の付き合いということになる。