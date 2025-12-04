｢選んでくれてありがとう｣｢一緒に幸せに｣。結局､"条件"でも"見た目"でもなかった――婚活で｢幸せをつかんだ｣男女に共通する特徴

結婚は「ご縁があれば自然と決まる」と語られることが多い。

しかし、婚活の現場では“自然”に流れ着くのではなく、相手の背景や弱さも含めて受け止め、ある種の“覚悟”を持って結婚を決める人がほとんどだ。

仲人として婚活現場に関わる筆者が、婚活者のリアルな声を交えながら婚活を考えていく連載。今回は、 “結婚を決める覚悟”とは何なのか、人はどのようにその境地にたどり着くのか。3つのエピソードから探ってみたい。

家族も一緒に受け入れる

まさゆき（38歳、仮名）とさとえ（35歳、仮名）は、お見合いで出会い、仮交際に入った。

初めてのデートを終えたあとで、まさゆきは筆者に「とても控えめな、優しい女性です」と、さとえのことを語った。そして、2度目、3度目と会うたびに、その言葉は確信に変わっていく。

さとえは、いつも小さなお菓子を手土産に持ってきてくれた。値段の張るものではないが、その心遣いがうれしかった。食事をすれば、自分のぶんは自分で払おうとする。おごられるのが当然という態度は微塵もなく、言葉遣いも行動も誠実だった。