｢高市さんなりのユーモアでしょ｣｢首相の発言として軽すぎる｣と波紋…高市早苗首相の《マウント取れる服》投稿が嫌悪される"真因"

高市早苗首相の「マウント取れる服」投稿が波紋を呼んでいる。

発端は、高市首相が南アフリカで開幕した「20カ国・地域首脳会議（G20サミット）」に向かう機内で、Xに投稿した「外交交渉でマウント取れる服、無理をしてでも買わなくてはいかんかもなぁ」という一文。

本人は軽い冗談のつもりだった可能性もあるが、この言葉は外交姿勢、価値観、政治家としての態度といった複数の論点を巻き込み、SNS上では多方向からの議論に発展した。

高市首相の発言が波紋を呼んだ理由

なぜこの一文がここまで注目を浴びたのか。

理由は単純ではない。服装が何を意味するのかという感覚の違い、言葉が醸す微妙なニュアンス、政治家に求められる態度──それらが重なり、読み手ごとに異なる受け取り方が生まれたからである。

本来、「装い」は外交や政治における静かなメッセージだ。しかし、それをどんな言葉で語るかによって、国内世論の印象は大きく変わってしまう。今回は、その“ズレ方”が明確に表れたと言える。

今回の議論の発火点となったのは、「マウントを取る」という語感である。

この表現は、現代日本語では「優位性の誇示」「見下す」といったニュアンスを帯びる俗語であり、友人間の軽口やSNSでの会話に使われる。日常でよく使われる言葉ではあるのだが、「互恵・尊重」が前提の外交文脈に重ねられた瞬間、聴き手は強烈な違和感を抱いてしまう。