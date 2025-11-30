タイパ抜群で洗い物も少なく何よりヘルシー！ 2025年最強のトレンド飯｢せいろ蒸し｣を自宅のレンジでおいしく味わう極意

✎ 1〜 ✎ 100 ✎ 101 ✎ 102 ✎ 103
樋口 直哉 : 作家・料理家
2025/11/30 11:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
せいろ蒸し
クックパッドでの「せいろ蒸し」検索は前年比635.8%という驚異的な伸びを記録（写真：筆者撮影）
料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回は、2025年のトレンドごはんを自作する極意を紹介します。
この記事の画像を見る(12枚)

「#せいろ飯」が社会現象化

今年も残すところ、あと約1カ月。先日、レシピサイト大手のクックパッド​​が発表した「食トレンド大賞2025」において大賞（1位）に選ばれていたのが「ワンプレートせいろ」なるメニューでした。

同社によると、クックパッドでの「せいろ蒸し」検索は前年比635.8%という驚異的な伸びを記録。SNSでは「#せいろ飯」が社会現象化したといいます。

確かに、書店に足を運ぶと、せいろ蒸しのレシピ本を多く見かけます。同社は人気の理由について、「現代人のニーズに完璧に応えた『一石四鳥』の魅力。加熱後はほったらかしで時短調理、油不使用でヘルシー、そのまま食卓へ出せて洗い物激減、木の温もりで映える特別感」と分析しています。

せいろ蒸しは新しい調理法ではありませんが、これまで家庭料理ではあまり取り上げられなかったメニューです。これを機に、「蒸す」について学びつつ、豚肉と野菜のせいろ蒸しを作ってみましょう。

豚肉と野菜のせいろ蒸し
材料 2人分 15cmせいろ2段分
豚バラ肉薄切り  100g
キャベツ     200g
ブロッコリー   50g
しめじ      50g
にんじん     適量
ポン酢      適量（またはめんつゆ）
次ページせいろ蒸しのメリットとデメリットを整理してみた
関連記事
特集一覧
波乱 御用邸の町「葉山」住民の憤激
オラクルの勝算
サステナ担当者が知っておきたい投資家視点の企業価値向上
JR九州 本気の改革
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事