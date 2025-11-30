タイパ抜群で洗い物も少なく何よりヘルシー！ 2025年最強のトレンド飯｢せいろ蒸し｣を自宅のレンジでおいしく味わう極意

「#せいろ飯」が社会現象化
今年も残すところ、あと約1カ月。先日、レシピサイト大手のクックパッドが発表した「食トレンド大賞2025」において大賞（1位）に選ばれていたのが「ワンプレートせいろ」なるメニューでした。
同社によると、クックパッドでの「せいろ蒸し」検索は前年比635.8%という驚異的な伸びを記録。SNSでは「#せいろ飯」が社会現象化したといいます。
確かに、書店に足を運ぶと、せいろ蒸しのレシピ本を多く見かけます。同社は人気の理由について、「現代人のニーズに完璧に応えた『一石四鳥』の魅力。加熱後はほったらかしで時短調理、油不使用でヘルシー、そのまま食卓へ出せて洗い物激減、木の温もりで映える特別感」と分析しています。
せいろ蒸しは新しい調理法ではありませんが、これまで家庭料理ではあまり取り上げられなかったメニューです。これを機に、「蒸す」について学びつつ、豚肉と野菜のせいろ蒸しを作ってみましょう。
材料 2人分 15cmせいろ2段分
豚バラ肉薄切り 100g
キャベツ 200g
ブロッコリー 50g
しめじ 50g
にんじん 適量
ポン酢 適量（またはめんつゆ）
無料会員登録はこちら
ログインはこちら