中国シャオミの自動車事業が7～9月期に初の黒字化。価格競争尻目に業界トップ級の利益率だが､来年はスマホもEVも採算低下へ

中国のスマートフォン大手の小米集団（シャオミ）の自動車事業が早くも黒字化した。

11月18日に発表した2025年7～9月期（第3四半期）決算では「自動車及びAI（人工知能）等新規事業」の営業損益が7億元（約150億円）の黒字を計上。5億元（約110億円）の赤字だった4～6月期から大きく改善し、24年3月のEV（電気自動車）第1号モデルの発売から1年強で初めて四半期ベースで黒字転換した。

7～9月期の全事業の売上高は前年同期比22.3％増の1131億2100万元（約2兆4700億円）とロンドン証券取引所グループ（LSEG）がまとめたアナリスト平均予測値の1165億元には届かなかった。一方、調整後純利益は前年同期比80.9%増の113億1100万元（約2500億円）とアナリスト予測値の103億元を大きく上回った。

全社の売上高が伸び悩むなかでも、EVに特化した自動車事業は絶好調で、事業別売上高は前年同期比191.8％増（4～6月期比37.4％増）の283億元に達した。

11月中旬には年間販売目標達成

シャオミによれば、11月17日からの週内には年間販売目標の35万台を達成し、26年にはさらに拡大する見込みという。7～9月期の新車販売台数は10万8800台と4～6月期の8万1300台からさらに拡大、年初からの9カ月間の累計販売台数は26万6000台となった。

自動車の平均販売単価も4～6月期の25万3700元（約554万円）から7～9月期には26万100元（約568万円）へと上昇した。これは主として高級セダン「SU7 Ultra」の好調な販売が寄与した。

25年7～9月期における自動車及びAI等新規事業の粗利率は25.5%と4～6月期に比べ0.9ポイント低下したものの、業界内では華為技術（ファーウェイ）が自動車メーカーの賽力斯集団（セレス）と共同で展開する「問界（AITO)」ブランド（24年通年で26.15%）に次ぐ水準でトップレベルだ。