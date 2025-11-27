【目標は月100本の“里親”】独立後に抱えた苦悩／頸椎骨折で入院中に考えたこと／全国の庭師を増やす／仕事を｢言語化｣して若手を育成【ドキュメンタリー 仕事図鑑（山下力人）】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2025/11/27 19:00
働く姿を通し、仕事像に迫る「ドキュメンタリー 仕事図鑑」。

第20回の今回は、庭師の山下力人に密着した。

庭仕事が激減し、危機的な状況に追い込まれている庭師業界。そんな中、山下が2012年から始めたのが、自宅の建て替えや引っ越しなどで伐採せざるをえなくなった植木を引き取り、新たな場所で植栽する「植木の里親」事業。若手の育成にも積極的に取り組み、業界全体を盛り上げようとしている山下にとっての仕事とは——。

企画・制作：鈴木浩（アマゾンラテルナ）

【出演者】
庭師
山下力人（やました・りきと）

※動画内のデータや肩書などは収録時点のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
-----------------------------------------------------------

