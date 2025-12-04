｢推しのライブで有給取ります｣入社6カ月の新人が繁忙期に放った一言に会議室は凍りつき…｢Z世代VS氷河期世代｣対立抜け出すキーマンとは

日常の小さなやり取りの中で積み重なる世代間のギャップ。静かな摩擦が積み重なり、組織を静かに疲弊させていきます。

職場の“リアルなズレ”──価値観の衝突と本音の叫び

「すみません……推しのライブがあるので、来週お休みを取りたいんです」

その言葉が発せられた瞬間、会議室の空気が張りつめました。言ったのは、入社6カ月のZ世代社員。タイミングは最悪──繁忙期のピーク、全員が総動員で動いている真っ最中です。上司の表情が硬直します。

「……え？ 今が一番忙しい時期なの、分かってるよね？ みんな踏ん張っているんだから、頼むよ……」

しかし若手は一拍置いて、落ち着いた声でこう返します。

「はい。でも、予定は前から決めていたので。有給って“会社の状況によらず取れるもの”ですよね？」