｢これ以上給料上がらないし､頑張らなくていいか｣→そんな《働かないおじさん》はなぜ生まれてしまうのか？"データ"からひもとく

これ以上頑張っても給料は上がらないから、必要最低限の仕事だけしてやり過ごそうーー。そんな思考に陥る中高年男性を「働かないおじさん」と揶揄する声が、近年SNSなどで散見されている。

AIの台頭など変化の激しい現代社会で、そうしたミドルシニアはどうすればよいのか、そして組織はどのようなサポートをするべきか。構造的課題とその処方箋に迫る。

データからひもとく「働かないおじさん」

日本総合研究所が実施したプロアクティブ行動に関する調査から、「働かないおじさん」が生まれる構造が見えてきた。

プロアクティブ行動とは、「自分自身のキャリアや組織の環境に対し先見的で、未来志向・変革志向の行動」を指す。

アカデミアの協力のもと、日本におけるビジネスの文脈で使えるようプロアクティブ行動を4つの行動（①革新行動、②外部ネットワーク探索行動、③組織内ネットワーク構築行動、④キャリア開発行動）として整理し、個人のプロアクティブスコアを測定できる12の質問項目（5段階評価）を開発した（図表1）。読者の皆様もぜひ試してほしい。

この質問項目に回答することで、何か新しいことに取り組む（革新行動）ために、社外から知見を得る（外部ネットワーク探索行動）とともに、社内に協力者をつくり（組織内ネットワーク構築行動）、その過程で自分自身も成長していく（キャリア開発行動）ことが、どの程度取れているかを測定できる。