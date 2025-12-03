AndroidからiPhoneへAirDrop感覚で送れるように。Pixel 10が先行し､写真や動画をワイヤレスで直接共有できる環境広がり始める

石野 純也 : ケータイジャーナリスト
2025/12/03 12:30
iPhoneやiPad、MacでおなじみのAirDropに（半ば無理やり）グーグルのPixel 10シリーズが対応した。これによって、Androidともエアドロ経由でデータの送受信が可能になった（筆者撮影）
iPhoneやiPad、Mac同士で写真や動画などのファイルを交換するときに欠かせない機能が、“エアドロ”の愛称でも知られるAirDropだ。アップル製品同士でのみ利用できる機能で、モバイルネットワークに接続する必要なく、ローカルな環境で高速にサイズの大きなデータを転送でき、安定性も高い。モバイル通信を利用しないため、データ使用量の節約になる点も評価されている。

一方で、アップル製品だけに閉じていることで弊害も生まれていた。ビジネスシーンではWindowsパソコンやAndroidタブレットにデータを転送できないなど、“アップル製品縛り”になってしまうのが難点。子ども同士ではエアドロが使えないがために、仲間外れになってしまうといったケースがあることもささやかれている。

そんなエアドロが、ついにAndroidでも利用できるようになった。より正確に言えば、グーグルが同社のPixel 10シリーズをこれに対応させた形で、アップルが何か特別な対応をしたわけではない。グーグルがエアドロをハックし、自社製品に対応させたというわけだ。この相互接続で何ができるようになったのか。実際の使い勝手や条件などを試していきたい。

Pixel 10がついにエアドロ対応

Pixel 10シリーズがエアドロに対応した。と言っても、iPhone側では特に何か設定を変更する必要はない。Pixel 10シリーズとデータをやり取りする際でも、基本的な使い勝手は同じ。iPhone側から送信する際には、共有メニューからAirDropを選択し、端末一覧の中から「Pixel 10」などと書かれた端末を選ぶだけだ。

次ページPixel 10側はシステムのアップデートが必要になるケースも
