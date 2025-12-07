『原発不明がん』で逝った夫は｢18日間自宅で生活できただけでも奇跡的だった｣と医師。そばにいる家族には何ができるのか？ 妻の葛藤

ある日突然、最愛の夫が原因不明の腹痛に襲われ、衰弱していった。3カ月後に判明した病名は「原発不明がん」。原因が特定できないまま、余命わずか数週間と告げられ、夫は帰らぬ人に――。

夫を救う手立てはなかったのか、自分や病院の対応は正しかったのかと悩み続けた東さんは、保雄さんの主治医である都立駒込病院・奥屋俊宏医師にインタビューを行った。今回は、奥屋医師からの言葉を受けて綴られた東さんの胸の内を、抜粋して紹介する。

がんのセカンドオピニオン、どんな病院を選べばいい？

がんに限らず、長期にわたって病因や病名が不明な場合、患者や家族には何ができるのか。

「うちのような場合はどうしたらいいんでしょうか」。私は我慢できず涙ぐんで訊ねた。

「いくら検査しても原因不明で診断がつかない場合、症状が出ている臓器の専門医をたくさん訪ねる以外ないかもしれません。でも一般消化器外科だと、極めて珍しいがんなので……」。奥屋医師はそこで言葉に詰まってしまったようだ。

ならば、セカンドオピニオンを頼む病院の選択方法も知りたい。

「病名がある程度推測される場合は、その病気をたくさん診ている経験値の高い病院や医師に頼むべきでしょうね。

がんの場合、昨今は希少がんや難治がんであっても、全国どこからでもそれぞれの専門の医療機関につながるようにと、専門医がガイドラインを作って啓蒙したり、情報発信をしたりしているのですが、実際はまだまだ足りないと思います。情報を探し出せず、結局たどり着けない人も多いんじゃないでしょうか。

がん細胞が見つかっていない場合、通常、国立がん研究センターや当院がセカンドオピニオンを求められることはありません。ただ、他に可能性が見つからないと判断されれば、もちろん引き受けます。がんの種類は非常に多く状態も様々で、胃や肺などのメジャーながんであっても、通常の治療が効かない場合がたくさんあります。自衛のために最低限の健康診断は欠かさないでほしいですね」