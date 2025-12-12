【生活の足､BEVとHEVどっち】スズキ｢ビジョンe-スカイ｣､BYD｢ラッコ｣､ダイハツ｢K-ビジョン｣､軽自動車の次世代パワートレインの行方

平塚 直樹 : ライター＆エディター
2025/12/12 7:45
スズキ「ビジョンe-スカイ」とBYD「ラッコ」、ダイハツ「K-ビジョン」
左からスズキ「ビジョンe-スカイ」とBYD「ラッコ」、ダイハツ「K-ビジョン」（写真：筆者撮影/ダイハツ/スズキ）

近年、軽乗用車（乗用タイプの軽自動車）の次世代モデルとして、100%電気で走るBEV（以下、軽乗用BEV）が注目されている。2022年に登場した日産「サクラ」と三菱「ekクロス EV」、2025年9月にはホンダから「N-ONE e:」も発売され、ラインナップは徐々に充実。

さらに「ジャパンモビリティショー2025」では、スズキが「ビジョンe-スカイ（Vision e-Sky）」、中国メーカーのBYDが「ラッコ（RACCO）」というコンセプトモデルを発表したことで、軽乗用車のジャンルでも、BEVのシェア争いが激化しそうな様相を呈してきた。

【写真】BEVのスズキ｢ビジョンe-スカイ｣とBYD｢ラッコ｣､HEVのダイハツ｢K-ビジョン｣の内外装を詳しくチェックする（86枚）

あえてハイブリッドを選択したダイハツ

そんななか、ダイハツでは、同ショーで「K-ビジョン（K-VISION）」というコンセプトモデルを展示。これは、従来、ありそうでなかった軽乗用のハイブリッド車（以下、軽乗用HEV）だ。コンパクトSUVの同社「ロッキー」やトヨタ「ライズ」に採用する「e-スマートハイブリッド」を、軽自動車向けにモディファイしたパワートレインを搭載する。

ダイハツによれば、次世代の軽乗用車としては、BEVでは航続距離の問題がまだまだ大きい。そして、そうした課題をクリアしつつ、電動化を進められる点で、当面はHEV化のほうがメリットは大きいという。

ここでは、そんな注目のスズキ・ビジョンe-スカイ、BYD・ラッコ、そしてダイハツ・K-ビジョンの3モデルをピックアップ。現在わかる範囲で各車の詳細を紹介するとともに、果たして、次なる軽乗用車向けパワートレインの最適解は、BEVなのか、HEVなのかについても検証する。

