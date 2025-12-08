幼児から｢中学受験対策｣､低学年入塾組は不振説も…《早期化する実態と効果のほど》老舗･四谷大塚は小1に何をさせている？

中学受験率は高止まりしている。少子化の中で1人にかける教育費が高騰していることも影響しているようだ。その過熱が続く中で、注目されるのは中学受験対策の早期化である。

従来は小学4年生からの塾通いが一般的だったが、ここ数年、低学年から塾通いや通信講座を始めるケースが増えている。一方で、昔から「低学年から通っても意味はない」説も根強くある。

実際にはどうなのだろうか。低学年から中学受験を始めることにはどういった意味があるのだろうか。その答えを探るべく、大手塾で低学年では何をやっているのかを取材してみた。

「低学年から通っても意味はない」という意見も

大手進学塾「栄光ゼミナール」が2025年9月から、新たに幼児から通える中学受験対策の「年長ジュニアコース」を新設したことが話題となった。東京・晴海校や千葉・流山おおたかの森校など教育熱心な地域の校舎に設置。本格的な中学受験対策というよりは、Z会の教材などを使いパズルやカードなどを使用して「無理なく楽しく学ぶ」方針だ。

例えば、算数では数字の書き方やおはじきを使って計算の練習をする。週1回50分で行われ、国語と算数を学ぶ。計算ドリルをどんどんやらせるといった「ガチ勉強」ではないのが特徴だ。