ドミノ･ピザ｢3000円食べ放題｣で元は取れるのか？ ｢意外と食べられそう｣と思って最終的に食べた枚数

ドミノ・ピザがひっそりと食べ放題を展開している。実施店舗は公表されていないが、Xでは「コスパ最高！」「お腹に溜まりすぎて苦しかった」といった声が投稿されている。

ピザの食べ放題と聞くとビュッフェ形式で1枚単位でピザを取るイメージを思い浮かべやすい。

しかし、ドミノ・ピザでは直径約23センチのピザがまるっと味わえるそうだ。ボリューム感たっぷりの食べ放題に思えるが、実際に「元」は取れるのだろうか。埼玉県にあるみずほ台店で取材をしてきた。

2000円から楽しめるピザの食べ放題

ドミノ・ピザの食べ放題はイートインが併設されている全国50店舗以上で開催されている。制限時間は90分でラストオーダーは60分。コースは以下の3つに分かれている。

Aコース（大人 2000円、小学生1000円）

Sサイズ（約23cm）のピザ16種類、ソフトドリンク1本

Bコース（大人 2500円、小学生1250円）

Sサイズ（約23cm）のピザ全種類、ソフトドリンク1本

Cコース（大人 3000円、小学生1500円）

Sサイズ（約23cm）のピザ全種類、サイドメニュー12種類、ソフトドリンク1本

価格やメニュー構成は取材日（2025年7月）時点。価格や対象となるメニューは現在と異なる可能性がある。

食べ放題の対象となるメニューのSサイズの価格帯は790円から1890円のため、どのコースでも3枚のピザを食べると元を取れる計算になる。焼肉店などの一般的な食べ放題で設定されている3000円よりも安く、気軽に挑戦できそうだ。