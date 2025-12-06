ドミノ･ピザ｢3000円食べ放題｣で元は取れるのか？ ｢意外と食べられそう｣と思って最終的に食べた枚数
ドミノ・ピザがひっそりと食べ放題を展開している。実施店舗は公表されていないが、Xでは「コスパ最高！」「お腹に溜まりすぎて苦しかった」といった声が投稿されている。
ピザの食べ放題と聞くとビュッフェ形式で1枚単位でピザを取るイメージを思い浮かべやすい。
しかし、ドミノ・ピザでは直径約23センチのピザがまるっと味わえるそうだ。ボリューム感たっぷりの食べ放題に思えるが、実際に「元」は取れるのだろうか。埼玉県にあるみずほ台店で取材をしてきた。
2000円から楽しめるピザの食べ放題
ドミノ・ピザの食べ放題はイートインが併設されている全国50店舗以上で開催されている。制限時間は90分でラストオーダーは60分。コースは以下の3つに分かれている。
Sサイズ（約23cm）のピザ16種類、ソフトドリンク1本
Sサイズ（約23cm）のピザ全種類、ソフトドリンク1本
Sサイズ（約23cm）のピザ全種類、サイドメニュー12種類、ソフトドリンク1本
食べ放題の対象となるメニューのSサイズの価格帯は790円から1890円のため、どのコースでも3枚のピザを食べると元を取れる計算になる。焼肉店などの一般的な食べ放題で設定されている3000円よりも安く、気軽に挑戦できそうだ。
