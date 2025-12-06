ドミノ･ピザ｢3000円食べ放題｣で元は取れるのか？　｢意外と食べられそう｣と思って最終的に食べた枚数

中 たんぺい : フリーライター
2025/12/06 7:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ドミノ・ピザの食べ放題に挑む（写真：筆者撮影）
この記事の画像を見る(16枚)

ドミノ・ピザがひっそりと食べ放題を展開している。実施店舗は公表されていないが、Xでは「コスパ最高！」「お腹に溜まりすぎて苦しかった」といった声が投稿されている。

ピザの食べ放題と聞くとビュッフェ形式で1枚単位でピザを取るイメージを思い浮かべやすい。

しかし、ドミノ・ピザでは直径約23センチのピザがまるっと味わえるそうだ。ボリューム感たっぷりの食べ放題に思えるが、実際に「元」は取れるのだろうか。埼玉県にあるみずほ台店で取材をしてきた。

2000円から楽しめるピザの食べ放題

ドミノ・ピザの食べ放題はイートインが併設されている全国50店舗以上で開催されている。制限時間は90分でラストオーダーは60分。コースは以下の3つに分かれている。

【画像を見る】ドミノ・ピザの食べ放題の内容はこんな感じ
Aコース（大人 2000円、小学生1000円）
Sサイズ（約23cm）のピザ16種類、ソフトドリンク1本
Bコース（大人 2500円、小学生1250円）
Sサイズ（約23cm）のピザ全種類、ソフトドリンク1本
Cコース（大人 3000円、小学生1500円）
Sサイズ（約23cm）のピザ全種類、サイドメニュー12種類、ソフトドリンク1本
価格やメニュー構成は取材日（2025年7月）時点。価格や対象となるメニューは現在と異なる可能性がある。

食べ放題の対象となるメニューのSサイズの価格帯は790円から1890円のため、どのコースでも3枚のピザを食べると元を取れる計算になる。焼肉店などの一般的な食べ放題で設定されている3000円よりも安く、気軽に挑戦できそうだ。

次ページ“スナック感覚”でどんどん進む
関連記事
特集一覧
四季報「新春号」先取り
新着あり
防衛産業の熱波
新着あり
2026年大予測①政治・経済編
新着あり
水素ビジネス　離陸への苦闘
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事