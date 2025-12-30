なぜ秀吉は"勝てる戦い"を放棄した？敗北した｢朝鮮出兵｣で封印したプロパガンダと間接侵略という2つの戦略

✎ 1 ✎ 2
倉山 満 : 皇室史学者、憲政史家、（一社）救国シンクタンク理事長兼所長
2025/12/30 7:30
朝鮮出兵の拠点となった名護屋城跡
謎の多い秀吉の朝鮮出兵について考察する（写真：Daikegoro／PIXTA）
この記事の画像を見る(5枚)
戦国時代の戦いは「プロパガンダ」と「間接侵略」が基本中の基本。とりわけ豊臣秀吉は、その戦略においてはチャンピオンともいえる存在である。なのに、朝鮮出兵で秀吉は、その「勝ち戦略」を封印してしまっている。
戦国武将のうちでも特に戦の戦略に長けていた秀吉は、なぜか「朝鮮出兵」では「プロパガンダ」と「間接侵略」という得意の戦略をとらなかった。憲政史家・倉山満氏が、謎の多い秀吉の朝鮮出兵について考察する。
※本記事は倉山満著『秀吉再考』より、一部を抜粋編集したものです。
釜山鎮殉節図
釜山鎮の戦い（1592年）。『釜山鎮殉節図』（パブリック・ドメイン）

秀吉の朝鮮出兵の問題は？

秀吉が53歳のときに、側室淀殿との間にできた子供が、鶴松です。「捨て子は育つ」などと世間で言われていたところから、丈夫に育つようにと願いを込めて“捨丸（すてまる）”とも呼ばれていましたが、実際は溺愛。

しかし、鶴松は僅か3歳で亡くなったのです。だから、朝鮮出兵は「秀吉の長子鶴松が亡くなった腹いせだ」などと言われるのです。

