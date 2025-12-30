なぜ秀吉は"勝てる戦い"を放棄した？敗北した｢朝鮮出兵｣で封印したプロパガンダと間接侵略という2つの戦略

戦国時代の戦いは「プロパガンダ」と「間接侵略」が基本中の基本。とりわけ豊臣秀吉は、その戦略においてはチャンピオンともいえる存在である。なのに、朝鮮出兵で秀吉は、その「勝ち戦略」を封印してしまっている。

戦国武将のうちでも特に戦の戦略に長けていた秀吉は、なぜか「朝鮮出兵」では「プロパガンダ」と「間接侵略」という得意の戦略をとらなかった。憲政史家・倉山満氏が、謎の多い秀吉の朝鮮出兵について考察する。

秀吉の朝鮮出兵の問題は？

秀吉が53歳のときに、側室淀殿との間にできた子供が、鶴松です。「捨て子は育つ」などと世間で言われていたところから、丈夫に育つようにと願いを込めて“捨丸（すてまる）”とも呼ばれていましたが、実際は溺愛。

しかし、鶴松は僅か3歳で亡くなったのです。だから、朝鮮出兵は「秀吉の長子鶴松が亡くなった腹いせだ」などと言われるのです。