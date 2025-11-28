｢今日のご飯何？｣が重圧に——。料理の時短が進むほど｢献立決め｣が苦行化する"皮肉"。｢考える家事｣はシェアできるか？

共働き家庭が増え、できるだけ簡単、スピーディーに食事を準備したい、というニーズは高まる一方。だが調理の「時短」が進むと、隠されていた家事の負担がはっきりと見えてくるのだろうか——。

ジェイアール東日本企画イマドキファミリー研究所が10月、興味深い調査結果を発表した。それは「2025年度研究【イマドキ家族の食事に関する調査】～コロナ禍を経て変化した食卓事情～」。

首都圏在住の長子が1歳から小学校4年生までの子どもを育てる25～49歳の女性を対象に調査し、2018年度の類似調査と比較した結果、調理の負担感が減少した一方、献立を決める負担感はより重くなったことが判明したという。

この結果は、ある意味家事の効率化が究極まで進んだからと思われる。それはどういうことか、考えてみたい。

最も負担なのは「献立を考えること」

同調査で、平日の夕食の支度を負担に感じる共働き女性のうち、最も負担なのは「献立を考えること」で87.0％。2018年調査から6.7％増加している。一方、調理の負担感は78.7％で、2018年より4.2％減っている。

調査レポートは、調理負担が減った要因を、加工食品や自動調理鍋といった時短ツールを駆使し、鍋をそのまま食卓に出すなど見た目にこだわらなくなったこと、そして働き方が多様化した結果としている。

献立を決める負担が増加した背景には、参考にする情報源がレシピサイトから、SNSに流れてくる料理情報に変化したことを挙げる。レシピ検索は自ら料理を考える能動性がある一方、SNS情報頼みは受動的で選択肢が多く迷いやすい。