世界のアート好きが注目する非売品のカレンダー｢ピレリ･カレンダー｣の発表会で聞いた制作の意義

小川 フミオ : モータージャーナリスト
2025/12/05 8:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
2026年版はノルウェーの写真家、ソルベ・スンズボー氏が担当（写真：Pirelli）

自動車に関連する企業は、プロダクトの宣伝以外にも力を入れている活動がある。

とりわけ熱心なブランドというと日本ではレクサスが思いつく。けれど、だいたい活動はローカルで、世界的には知られているものはごく限られる。

例外的な存在ともいえるのが、イタリアのタイヤメーカー、ピレリだ。

東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！ 記事一覧はこちら

F1のタイヤサプライヤーであり、フェラーリやランボルギーニなどスーパースポーツも装着するタイヤを作るピレリ。

ピレリの名はクルマ好きには昔からよく知れわたっているが、ここにきて、そうでない人たちの間でも話題になることが多い。

ここが、企業活動としてたいへん興味深い。

【写真】ピレリ・カレンダー2026に収録されるアート作品を見る

アートとカレンダー

アートが好きな一般の人にもピレリが注目されているのは、「Pirelli HangarBicocca：ピレリ・ハンガービコッカ」の存在による。

ミラノ郊外のビコッカで、かつてのピレリの工場をリノベーションし、非営利のコンテンポラリーアートミュージアムとして、2012年にオープン。以来、アート好きの間で話題を呼ぶ展示を行ってきている。

イタリアの企業は、自社製品に多額の宣伝費をかけることもさることながら、アートなどで企業価値をあげるのが上手だ。

ファッション・ブランドのプラダも同様。ミラノの蒸留工場を改造して、現代アートを展示する「フォンダツィオーネ・プラダ」を開き、ミラノを訪れる目的になっている。

ピレリで注目してほしい活動がもうひとつある。カレンダーの制作だ。

プラハの壮麗な「市民会館」を舞台にカレンダーの発表を記念してガラディナーが開催された（筆者撮影）

その名も「ピレリ・カレンダー」として、1964年より毎年のように質の高いカレンダーを送り出している。

そして2025年11月14日には、第52版になる2026年版を発表した。チェコのプラハを舞台に開かれたメディア向け発表会では、CEO自らがインタビューに答え、カレンダー制作の意義を語った。

次ページたっぷりの予算と第一線で活躍する写真家、そしてモデル
関連記事
特集一覧
水素ビジネス　離陸への苦闘
新着あり
どうなる？日本のコメ
新着あり
SaaSの死は本当か
2026年大予測①政治・経済編
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
自動車最前線の人気記事