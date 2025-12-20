｢飛び散ったガラス｣の横に息絶えた人…事件か病死か。1600体の遺体と対面した元検視官が明かす｢死の謎｣を解く思考プロセス

検視官として勤務するなかで驚いたのは、ニュースになるような犯罪死体よりも、変死事案が多いこと。さらに驚いたのは、腐敗遺体の多さでした――。

年間160万人が亡くなる「多死社会」日本で、いま何が起きているのか。3年間で約1600体の遺体と対面してきた元・検視官が、「普通の人」の死のリアルを語る。

飛び散ったガラスの破片

夕暮れ時、安否確認の通報から遺体発見という一報が入りました。

別居の親族から警察に「60歳代の兄と数日連絡が取れないので、安否を確認してほしい」と通報があり、警察官が現場に向かい、消防とともに室内を確認したところ遺体を見つけたとのことです。

私たちは別の検視をしていたので、この変死事案の環境捜査を署員に任せていたところ、検視責任者から連絡が入りました。

「補佐、警察官が現場に着いた時には玄関の鍵は閉まっていたのですが、屋内の部屋を仕切るガラス引き戸が割れているんです」「……それで？」「……どうなんでしょう？」。なんだか心配そうな声です。