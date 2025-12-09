会社にとっての優等生が､知らぬ間に｢劣化版AI｣に成り下がる決定的理由
AIは「失敗しない正解」を出す天才である
「無駄なことはしない。効率的にやる。確実に成果を出す」
日本の、特に大企業の多くで正義とされている価値観です。失敗すると評価が下がるので、確実に前例を踏襲する。新しいことをやると効率が落ちるので、従来どおりのやり方でやる。リスクを負うよりは、低リスクで確実な成果を狙う。そういった方針で動いている組織は、いまだに多いのではないでしょうか。
しかし、AI（人工知能）がビジネスの現場に浸透し始めた今、この「できるだけ失敗を避ける」という生存戦略は、最大の落とし穴になりつつあります。
残酷な現実をお伝えしなければなりません。これからの時代、「失敗を避けて効率的に動く人」ほど、AIに仕事を奪われていきます。失敗するリスクを避けることで、逆に仕事がなくなっていく。そんな皮肉なメカニズムが働いているのです。
生成AIは過去の膨大なデータから学習し、確率的に「最も正解らしい答え」を瞬時に導き出します。過去の成功事例やセオリーを参照し、ミスのない回答を出すことにかけて、人間はAIに絶対に勝てなくなっていきます。
