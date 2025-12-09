会社にとっての優等生が､知らぬ間に｢劣化版AI｣に成り下がる決定的理由

三浦 慶介 : 株式会社グロースドライバー代表取締役社長
2025/12/09 11:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ビジネスマン
「失敗を避けて効率的に動く人」ほど、AIに仕事を奪われていきます（写真：TY／PIXTA）
会社の方針に従い、リスクを避け、前例を踏襲して、着実に成果を出す。いわゆる「ソツのない優秀な社員」たちだ。
しかし今、この「会社にとって都合のいい優等生」たちが、最も深刻なキャリアの危機に直面している。
新刊『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』の著者・三浦慶介氏は、AI時代に人間が目指すべきは「正解」ではなく、むしろAIが決して選ばない「痛みを伴う道」だと説く。
本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、「失敗しないエリート」ほどAIに仕事を奪われていく理由と、その逆を行くための生存戦略を解説する。

AIは「失敗しない正解」を出す天才である

「無駄なことはしない。効率的にやる。確実に成果を出す」

AI時代に仕事と呼べるもの: 「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方
『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

日本の、特に大企業の多くで正義とされている価値観です。失敗すると評価が下がるので、確実に前例を踏襲する。新しいことをやると効率が落ちるので、従来どおりのやり方でやる。リスクを負うよりは、低リスクで確実な成果を狙う。そういった方針で動いている組織は、いまだに多いのではないでしょうか。

しかし、AI（人工知能）がビジネスの現場に浸透し始めた今、この「できるだけ失敗を避ける」という生存戦略は、最大の落とし穴になりつつあります。

残酷な現実をお伝えしなければなりません。これからの時代、「失敗を避けて効率的に動く人」ほど、AIに仕事を奪われていきます。失敗するリスクを避けることで、逆に仕事がなくなっていく。そんな皮肉なメカニズムが働いているのです。

生成AIは過去の膨大なデータから学習し、確率的に「最も正解らしい答え」を瞬時に導き出します。過去の成功事例やセオリーを参照し、ミスのない回答を出すことにかけて、人間はAIに絶対に勝てなくなっていきます。

次ページ「定型な仕事」の価値は下がる
関連記事
特集一覧
SaaSの死は本当か
新着あり
四季報「新春号」先取り
防衛産業の熱波
2026年大予測①政治・経済編
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事